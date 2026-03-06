“Landy” Torres pide que disputas políticas no afecten programa Hambre Cero

En su mensaje, el jefe departamental sostuvo que desde el inicio de la implementación del plan la provisión y distribución de alimentos en las instituciones educativas se hicieron con normalidad, permitiendo que los estudiantes reciban de manera oportuna los beneficios previstos.

Asimismo, la Gobernación expresó su predisposición a colaborar con los organismos de control del Estado, señalando que se encuentra abierta a cualquier proceso de verificación, auditoría o revisión administrativa, con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

“Las circunstancias políticas coyunturales no deben afectar el normal desarrollo de un programa social destinado al bienestar de miles de estudiantes del Departamento de Alto Paraná”, enfatizó el gobernador, remarcando que el interés superior de los alumnos debe prevalecer por encima de las disputas políticas.

Antecedentes

La polémica se produce luego de que el Senado resolviera retirar el control de los fondos del programa Hambre Cero en las Escuelas a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, tras cuestionamientos generados por la realización del lujoso festejo de 15 años de su hija en uno de los departamentos con mayores índices de pobreza del país.

La decisión legislativa también incluyó a la Gobernación de Alto Paraná, administrada por César “Landy” Torres, a pedido de la senadora cartista Lizarella Valiente.

El trasfondo sería por represalias por el respaldo de Torres a la candidatura de Rigoberto Chamorro para la intendencia de la capital departamental, frente al aspirante promovido por Honor Colorado, Magno Álvarez, impulsado por el sector político ligado al zacariismo.