Aprehenden a guardia de seguridad por homicidio de un indigente en CDE

Se trata de Diosnel Mercado (32), domiciliado en el barrio Remansito de esta capital departamental.

Según el informe policial, los agentes lograron obtener información sobre su posible ubicación, por lo que se montó un operativo en la zona. Durante un recorrido, los intervinientes encontraron al sospechoso en un camino vecinal, por lo que procedieron a capturarlo.

Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular marca Samsung de color azul, una llave de motocicleta y una mochila negra.

Antecedentes del caso

La investigación guarda relación con el homicidio de Andro Fabián Fernández Fernández (26), ocurrido en la madrugada del 13 de enero en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

De acuerdo con datos policiales, la víctima —quien tenía antecedente penal por robo agravado en 2024— vivía en situación de calle y frecuentaba zonas cercanas al Mercado de Abasto. El joven habría recibido un disparo en la espalda por el guardia durante una confrontación.

Según los investigadores, Fernández habría solicitado dinero al guardia de seguridad y, ante la negativa, se produjo una discusión entre ambos.

En medio del altercado, el hombre en situación de calle presuntamente lanzó una botella contra el guardia, lo que derivó en una persecución. Durante la misma, el guardia habría efectuado un disparo que lo hirió por la espalda.

Tras el ataque, Fernández se dirigió a un inquilinato del barrio San Roque, donde finalmente falleció.