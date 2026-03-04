Protesta en Paraguarí por la liberación de un conductor imputado por homicidio culposo

Familiares y vecinos de un joven fallecido tras un accidente protagonizado por un conductor ebrio se movilizaron en Paraguarí para exigir justicia. El hecho involucra como supuesto autor a Francisco Acosta Villalba, domiciliado en la compañía Mbocayaty, quien guiaba un camión Toyota, modelo ToyoAce, año 2004, blanco, con chapa N° AAXJ 433 PY, al momento del percance.

Lea más: Motociclista muere tras accidente de tránsito en Escobar

La víctima, identificada como Alberto Andrés Barrios Villalba (20), domiciliado en la compañía Chircal de Escobar, conducía una motocicleta cuando fue embestido. El accidente ocurrió el domingo último, en horas de la mañana, sobre la ruta N° 10, en la zona de Las Residentas.

Tras el choque, el conductor del camión huyó del lugar. Recién a las 10:30, un hermano de Francisco Acosta Villalba se presentó en la comisaría de Escobar para entregar el vehículo involucrado, indicando que el conductor se presentaría más tarde acompañado de su abogado.

Finalmente, a las 16:30, Acosta Villalba se presentó ante la comisaría y quedó detenido por disposición del fiscal Alfredo Ramos Manzur.

Lea más: Escobar: cuestionan posible direccionamiento de sede fiscal a ciudad natal del fiscal general

Los pobladores denunciaron que, al ver que el imputado salió libre y no se le aplicó prisión preventiva, acudieron a Paraguarí para hablar con la jueza Digna Ocampos y exigir explicaciones sobre la medida de arresto domiciliario. Allí se les informó que la decisión fue solicitada por la fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En busca de justicia

Ante esta situación, los manifestantes se trasladaron nuevamente a la Fiscalía local. El fiscal Alfredo Ramos Manzur, de la Unidad Penal N°3, señaló que, una vez aprehendido, se le practicó el alcotest, que arrojó 0,142 mg/l. Por ello, Acosta Villalba fue imputado por “homicidio culposo y omisión de auxilio” y se solicitó la prisión preventiva.

Además, el fiscal dijo que este miércoles presentó recusación sobre la disposición de la jueza y pidió que el arresto domiciliario sea revocado y convertido en prisión preventiva.

Los familiares y vecinos esperan que el proceso judicial se cumpla y aseguraron que permanecerán en alerta para exigir justicia. “Lo más triste es que el responsable del accidente era primo del fallecido y aun así no mostró piedad ni lo auxilió”, señalaron los hermanos del fallecido.