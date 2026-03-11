Caja fiscal: docentes bloquean paso internacional en Ciudad del Este

En la capital esteña, los maestros se concentraron inicialmente en la Plaza de la Paz, frente a la Municipalidad, y de aquí marcharon por la avenida Bernardino Caballero hasta la Ruta PY02, en dirección al Puente de la Amistad.

Un contingente policial los esperaba en la entrada de la zona primaria, impidiendo que avanzaran hacia el puente. Sin embargo, la Ruta PY02 permaneció totalmente bloqueada por algunos minutos, lo que afectó tanto la entrada como la salida del país por dicha arteria. Los que transitaban por la avenida Luis María Argaña sí pudieron salir sin del país.

Felipe Carlos Mora, de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), explicó que la protesta busca que el Parlamento revise la media sanción aprobada en Diputados, que consideran perjudicial para los trabajadores de la educación. Mora dijo que los docentes reclaman una jubilación digna tras 25 años de aporte a la Caja Fiscal, y no privilegios como los que reciben parlamentarios y otros funcionarios.

“Hoy estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional, derecho a la manifestación, para exigir que se respete nuestro derecho adquirido. Queremos que los trabajadores puedan gozar de una jubilación mínima y digna, sin tener que trabajar hasta los 65 años”, expresó Mora.

Además de Ciudad del Este, otras movilizaciones se registran en: