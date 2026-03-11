Los satíricos personajes que se destacan en la marcha docente

Cientos de docentes de todo el país copan el microcentro este miércoles para ejercer presión en torno al tratamiento de la reforma de la caja fiscal, previsto para hoy en el Senado.

“Ya estamos mejor saqueando los fondos de jubilación. Partido de los corruptos”, indica uno de los principales pasacalles que se destaca en la manifestación y que es acompañado por al menos cuatro personajes principales, considerados como las mascotas de la marcha.

Por un lado, está la “jubilación de la muerte”, puesto que los docentes piden que se acepte la modificación que gira en torno a la edad mínima requerida para jubilarse “antes de morir”.

Por otra parte, también está “Santítere”, con una gran nariz de Pinocho, su pasaporte, un maletín lleno de sobres de dinero y una foto con la frase “I love Donald Trump”.

Vestido de loro, también se encuentra “Loris Ramírez”, que haría alusión al ministro de Educación, Luis Ramírez. Por último, se destaca “Fernandez Vyrolino”, cuyo principal elemento es una gran bolsa con los fondos jubilatorios y que representaría al ministro de Economía, Fernández Valdovinos.

“Nosotros creemos que ya han vaciado la caja y ahora queda todo sobre el hombro del trabajador”, explicó al respecto Estela Ayala, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Protestas podrían seguir mañana

Ayala resaltó que los docentes se movilizarán hoy en torno al Senado, pero no descartan seguir mañana debido a los rumores de que se podría sesionar en la Cámara de Diputados.

Agregó que con las condiciones laborales actuales es necesario que los docentes tengan una edad mínima de jubilación que les permita disfrutarla y no “morir en el aula”.

Resaltó además que el aporte obrero patronal debe aumentar, puesto que hoy el sector docente aporta casi el 21% entre IPS y jubilación, pero el Gobierno nunca aportó nada.

“Insistimos en que el aporte estatal debe ser del 14%. Ellos no han aportado en todos estos años y querían solo poner el 3% y de manera escalonada, mientras a nosotros al instante nos iban a descontar más”, lamentó.

La marcha saldrá cerca de las 9:30 de la Plaza Uruguaya para ir hasta la Plaza de Armas, desde donde seguirán la sesión del Senado donde, según confirmó el cartismo, se tratará hoy el proyecto de reforma de la caja fiscal.

