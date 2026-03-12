CDE: suspenden clases en dos escuelas por sospecha de meningitis

La suspensión simultánea de las clases, tanto en el Centro Educativo Municipal (CEM) como en la Escuela Básica Nº 5432 Santa Catalina, generó alarma en las comunidades educativas. Según los comunicados, la determinación se debe al reporte de cuadros sospechosos de meningitis. Profesionales de la salud explicaron que ningún caso fue confirmado.

“La medida se adopta con el objetivo de resguardar la salud de los estudiantes, docentes y funcionarios, mientras las autoridades sanitarias realizan las evaluaciones correspondientes”, refiere el comunicado del CEM.

Igualmente, la Escuela Básica Nº 5432 Santa Catalina también informó que se suspenden las clases hasta el lunes de manera preventiva ante la sospecha de un posible caso de meningitis.

Dos menores de edad hospitalizadas

Según datos proveídos por profesionales de la salud, el lunes pasado, una adolescente de 16 años, alumna del CEM, empezó a experimentar síntomas compatibles con meningitis, como dolor de cabeza, vómito, mareo y fotofobia, e incluso se habría desvanecido.

Ese mismo día fue ingresada al Hospital Regional de Ciudad del Este y, considerando las características clínicas de su cuadro, se le tomaron muestras; el caso fue notificado y la paciente sometida a un tratamiento con antibióticos.

El resultado preliminar no mostró una presencia alta de bacterias y, este viernes, reportaron que tampoco se detectó crecimiento de bacterias en el cultivo que se realizó para detectar la enfermedad.

La adolescente permanece internada en observación y, ayer, su hermanita, que acude a la Escuela Santa Catalina, también presentó síntomas de vómito y fiebre. Considerando el contacto estrecho entre ambas, también fue hospitalizada y, debido al nexo, sometida al mismo procedimiento. Su resultado preliminar no detectó bacterias, por lo que el caso es orientado a un cuadro viral.

Los médicos explicaron que el caso no amerita el cierre de las escuelas ni fumigaciones, considerando que el contagio requiere contacto estrecho y prolongado. Sin embargo, los directivos de ambas instituciones decidieron suspender las clases.

Qué es la meningitis

Conforme a las definiciones del Ministerio de Salud, la meningitis meningocócica es una infección grave que afecta a las membranas que rodean al cerebro y a la médula espinal. Se transmite de persona a persona a través de gotas de las secreciones respiratorias o de la garganta.

La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado con una persona infectada. El período de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días.

Mientras que la meningitis viral presenta síntomas similares a los gripales o de resfrío y, en forma asociada, un cuadro de gastroenteritis con deposiciones diarreicas, habitualmente con dolor abdominal tipo cólico, al cual pueden asociarse vómitos. Se transmite en forma fecal-oral (principal vía de contagio entre los niños) o respiratoria, a través de contacto directo con saliva, esputo o secreción nasal.

El período de transmisión del virus comienza aproximadamente 3 días después de adquirida la infección y dura hasta 10 días después del desarrollo de los síntomas. El período de incubación del virus puede ir de 3 a 7 días desde el momento en que se adquiere la infección.

Los síntomas pueden incluir: fiebre, dolor de cabeza, vómitos, somnolencia o irritabilidad, fotofobia (ojos hipersensibles a la luz), rechazo alimentario, erupciones cutáneas y convulsiones.