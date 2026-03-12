Persecución policial termina con dos aprehendidos tras intento de hurto

Los aprehendidos fueron identificados como Anderson Joel Paredes Martínez (25), quien registra antecedentes por robo agravado (2017 y 2020), infracción a la Ley 1340 (2023) y reducción y otros (2025), además de contar con medidas cautelares; y Juan Manuel Borja Galeano (31), con antecedente por infracción a la Ley 1340.

Según datos, el propietario de un local comercial alertó a través del sistema de emergencia 911 sobre la presencia de dos desconocidos que, a bordo de una motocicleta, intentaban abrir la puerta de blindex de un comercio.

Patrulleros que acudieron al sitio lograron divisar a los sospechosos, iniciándose una persecución que se extendió por varias cuadras. Al operativo se sumaron agentes de distintas dependencias policiales.

El comisario principal Teodoro Benítez, jefe de la Comisaría 7ª, explicó que la persecución se inició en el Área 1 y los sospechosos fueron alcanzados cuando cayeron de la motocicleta en cercanías del Parque Chino, frente a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Según manifestaron los detenidos a los intervinientes, la semana pasada habrían hurtado dos televisores de un local comercial en la misma zona y que posteriormente vendieron en el barrio Remansito.

Durante el procedimiento también fue incautada una motocicleta Kenton GTR 200, año 2024, color negro, chapa 201 ABFP, además de una mochila azul con negro que contenía un mazo de hierro y un cuchillo de cocina.

Los detenidos, junto con las evidencias incautadas, fueron trasladados a la Comisaría 7ª donde quedaron a disposición del Ministerio Público.