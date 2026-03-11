Roban celulares, vapeadores y hasta bolsas de cabello durante asalto a paseros en Ciudad del Este

El asalto ocurrió a tempranas horas, alrededor de las 05:30, sobre la calle Mburicao, según el reporte de la Subcomisaría 13 del barrio Remansito de Ciudad del Este. Las víctimas son dos hermanos, quienes relataron a la Policía que circulaban en una furgoneta Toyota, tipo Voxy, blanca, cuando fueron interceptados por un automóvil Kia gris, con chapa brasileña, del cual descendieron los asaltantes.

Los autores eran entre cuatro y cinco sujetos con armas largas y uniformes tácticos con logos de la Policía y de la Senad. Las víctimas afirmaron que, en todo momento, los asaltantes actuaron con mucha violencia.

Secuestros e inseguridad avanzan donde el Estado no llega, afirma Wiens - Política

Los delincuentes se llevaron el furgón, que horas después fue abandonado a unos kilómetros, en el mismo barrio, pero ya estaba vacío. Fue dejado con la llave puesta en una calle con obra de empedrado, de difícil acceso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del furgón sustrajeron en total ocho volúmenes de mercadería, cuyo valor no fue precisado por las víctimas, ya que pertenecerían a varias personas que pagaron por el transporte de dichas mercaderías para que fueran llevadas al Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho fue informado a la Fiscalía, y la Policía busca identificar a los autores del atraco mediante circuitos cerrados de la zona cercana al robo.