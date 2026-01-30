Identifican al abatido en asalto en CDE: tenía orden de captura

Tras varias diligencias técnicas, personal policial de la División de Identidad Humana de la Policía identificó al presunto asaltante que fue baleado por el dueño de un local comercial en el que ingresó supuestamente para robar. El ahora abatido también efectuó disparos y, a causa de la balacera, falleció la pareja del dueño del local, Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32).

El presunto asaltante abatido,Fredy Javier Gamarra Figueredo, estaba domiciliado en el barrio Fátima y tenía orden de captura por un hecho de Violencia Familiar, en una causa del año 2022, investigada por la fiscal Susan Raquel Vega Bordón.

El asalto ocurrió a las 12:59 de este viernes, en el local denominado “TS Celulares Asistencia Técnica”, ubicado sobre la avenida San José, en el barrio Ciudad Nueva de esta ciudad.

El dueño del local, Abner Josías Santacruz Torres, se percató de la intención del asaltante cuando este ingresó con una pistola en la mano, por lo que rápidamente desenfundó su arma y efectuó varios disparos, tras lo cual el delincuente cayó abatido. Su presunto cómplice, Arnaldo José Gómez Brizuela, domiciliado en Presidente Franco, fue aprehendido tras intentar huir a pie.

Asalto a local de venta de celulares deja dos muertos en Ciudad del Este

La investigación quedó a cargo del fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien tiene la tarea de determinar si Fabiola Monserrat Romero Wuyk murió a causa del disparo efectuado por el asaltante o por su propio esposo. El agente adelantó que se analizarán varios elementos y que se esperará el resultado de trabajos técnicos, como pericias y análisis balísticos de la Policía.