ABC en el Este
30 de enero de 2026 - 19:23

Identifican al abatido en asalto en CDE: tenía orden de captura

CDE
El asaltante abatido en Ciudad del Este. Tereza Fretes Alonso

El presunto asaltante que fue abatido esta tarde en Ciudad del Este durante un atraco frustrado, en el que también falleció una víctima, fue identificado por la Policía. Se trata de Fredy Javier Gamarra Figueredo , un estudiante de 22 años, quien tenía orden de captura pendiente.

Por ABC Color

Tras varias diligencias técnicas, personal policial de la División de Identidad Humana de la Policía identificó al presunto asaltante que fue baleado por el dueño de un local comercial en el que ingresó supuestamente para robar. El ahora abatido también efectuó disparos y, a causa de la balacera, falleció la pareja del dueño del local, Fabiola Monserrat Romero Wuyk (32).

El presunto asaltante abatido,Fredy Javier Gamarra Figueredo, estaba domiciliado en el barrio Fátima y tenía orden de captura por un hecho de Violencia Familiar, en una causa del año 2022, investigada por la fiscal Susan Raquel Vega Bordón.

El asalto ocurrió a las 12:59 de este viernes, en el local denominado “TS Celulares Asistencia Técnica”, ubicado sobre la avenida San José, en el barrio Ciudad Nueva de esta ciudad.

Fredy Javier Gamarra Figueredo, presunto asaltante abatido.
Fredy Javier Gamarra Figueredo, presunto asaltante abatido.

El dueño del local, Abner Josías Santacruz Torres, se percató de la intención del asaltante cuando este ingresó con una pistola en la mano, por lo que rápidamente desenfundó su arma y efectuó varios disparos, tras lo cual el delincuente cayó abatido. Su presunto cómplice, Arnaldo José Gómez Brizuela, domiciliado en Presidente Franco, fue aprehendido tras intentar huir a pie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asalto a local de venta de celulares deja dos muertos en Ciudad del Este

La investigación quedó a cargo del fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien tiene la tarea de determinar si Fabiola Monserrat Romero Wuyk murió a causa del disparo efectuado por el asaltante o por su propio esposo. El agente adelantó que se analizarán varios elementos y que se esperará el resultado de trabajos técnicos, como pericias y análisis balísticos de la Policía.

Artículos relacionados

Momento en que el asaltante cae tras ser baleado por el dueño del local.
ABC en el Este
Video: así ocurrió el asalto que dejó dos muertos en Ciudad del Este
Ver más
Abner Josías Santacruz Torres, víctima del asalto.
ABC en el Este
CDE: el triste relato del comerciante que perdió a su prometida en asalto
Ver más