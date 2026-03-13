Impactante triple choque deja un herido grave en Minga Guazú

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Kia Soul, conducida por Alan Tobías Añazco Franco (19); un tractocamión Scania 113, con semirremolque granelero de la marca Delta, guiado por Alberto Gamarra Ayala (59), domiciliado en Itauguá, y un tractocamión Iveco Stralis, con semirremolque marca SR Facchini, guiado por el brasileño Adriano Ferreira da Silva (46), domiciliado en Foz de Yguazú.

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Según el informe policial de la Comisaría 8ª, cuando los intervinientes llegaron al sitio encontraron la camioneta con severos daños materiales y a su conductor atrapado en el habitáculo.

Bomberos Voluntarios de Minga Guazú acudieron al lugar y, tras un arduo trabajo de rescate, lograron liberar al joven del vehículo para luego trasladarlo de urgencia al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este.

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De acuerdo con el relato del conductor del camión Scania, su vehículo se encontraba estacionado en la banquina cuando supuestamente la camioneta Kia intentó adelantarse por la derecha. Al percatarse de que el camión estaba en la banquina, el conductor intentó retomar su carril, momento en que fue embestido por el tractocamión Iveco que circulaba por la ruta en dirección Este a Oeste.

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A raíz del violento choque, el furgón quedó inservible debido al severo daño en la chapería, y su conductor sufrió graves lesiones. Ambos conductores de los camiones resultaron ilesos.

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El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Cinthia Leiva, quien dispuso la realización de alcotest a los conductores de los camiones, arrojando ambos resultados negativos.