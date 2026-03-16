Imputan a presunto integrante de banda que utilizaba Grindr para asaltar a extranjeros

Uno de los imputados, Fernando Daniel Serafini Montiel (24), se encuentra detenido y recluido en prisión, mientras que los otros dos procesados permanecen prófugos y con declaración de rebeldía.

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Según la investigación, el atraco ocurrió en horas de la madrugada del pasado 3 de marzo, en la zona baja, Sector I, del barrio San Rafael de Ciudad del Este. En esa ocasión, el extranjero pactó, a través de una aplicación de citas, un encuentro con uno de los presuntos implicados en la cabecera del Puente de la Amistad, lado brasileño. Posteriormente, el sospechoso lo invitó a cruzar a Paraguay, supuestamente para tomar unos tragos, ocasión en que fue llevado hasta el lugar donde ocurrió el hecho.

En ese momento, aparecieron los otros involucrados, quienes, a punta de arma de fuego, lo interceptaron y lo golpearon con la culata del arma. Acto seguido, le robaron su automóvil Honda City, de color gris, año 2004; un iPhone 17 Pro Max, una billetera con documentos y tarjetas de crédito y débito, además de un anillo.

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Tras el asalto, la víctima logró acercarse hasta patrulleros policiales. Posteriormente, agentes del Departamento de Mapeo Criminal y Estadística localizaron a Fernando Daniel Serafini Montiel (24) en las inmediaciones del mismo barrio donde ocurrió el hecho. El hombre fue aprehendido luego de intentar huir al percatarse de la presencia policial. Los otros dos implicados, identificados como Lucas Jesús Flores Villalba (22) y Denis Osmar Blanco Melgarejo permanecen con paradero desconocido, con declaración de rebeldía y la correspondiente orden de captura.

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La Fiscalía reunió como elementos de sospecha las notas remitidas por la Policía Nacional. Ante la gravedad del caso, el fiscal requirió la prisión preventiva para el imputado que se encuentra detenido. Asimismo, mediante el Oficio N.º 352, de fecha 13 de marzo de 2025, se dispuso la entrega del automóvil recuperado a su propietario tras la presentación de la documentación pertinente.