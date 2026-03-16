Operativo contra la trata de personas: 14 personas aborígenes se encuentran entre los detenidos

Los pasajeros eran todos hombres de entre 20 y 40 años; 14 de ellos pertenecen a pueblos originarios. Supuestamente tenían como destino el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, donde los intervinientes afirman que serían trasladados sin ninguna garantía de condiciones de trabajo dignas.

La investigación se inició hace una semana, cuando 15 compatriotas fueron despojados de todas sus ganancias obtenidas en la recolección de manzanas, por supuestas deudas con la banda de reclutadores en concepto de alimentos.

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Tras quedarse sin dinero, fueron abandonados en un lugar desolado, por lo que decidieron retornar a nuestro país y acudir a las autoridades. La denuncia fue presentada en la ciudad de Curuguaty.

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Con esa información, agentes antitrata de Caaguazú detectaron que el reclutamiento se estaba realizando en esa zona, por lo que iniciaron tareas de seguimiento a los reclutadores, quienes preparaban un nuevo envío de paraguayos a Brasil.

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El subcomisario José Rolón explicó: “Para evitar una situación similar, procedimos a interceptar el bus y rescatar a estas personas. Tuvimos que actuar de inmediato porque el vehículo ya estaba a punto de cruzar hacia el lado brasileño”.

Juntaron personas de varios departamentos

Por su parte, el oficial primero Osmar Franco detalló que la información preliminar indicaba que 25 personas, entre ellas indígenas de los departamentos Central y Guairá, iban a abordar un bus en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia para ser trasladadas a Brasil.

Desde allí debían dirigirse a Ypehú, en Canindeyú, para luego pasar al vecino país. El domingo, un bus con chapa paraguaya los recogió y se dirigieron a la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo. Durante el trayecto, en la ciudad de Vaquería, subieron otras cinco personas, todas de pueblos originarios.

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En una segunda parada, ya en la ciudad de Curuguaty, abordaron otros pasajeros. Cuando llegaron a Ypehú el domingo pasado, el bus paraguayo fue cambiado por otro con chapa brasileña y se dirigieron hacia la salida del país rumbo a Brasil, momento en que fueron interceptados por los agentes policiales.

“Tenemos varias denuncias relacionadas con fincas de cultivo de manzanas. Contamos con informaciones que estamos procesando para realizar otros operativos”, señaló Franco.

La investigación quedó a cargo de la fiscala Vivian Coronel, quien convocó a los detenidos a prestar declaración en la Fiscalía de Ciudad del Este. Además, dispuso otras diligencias para recabar datos y así determinar la responsabilidad de la tripulación del bus.