Cantante condenado a 14 años de cárcel por integrar red internacional de trata de personas

A 14 años de cárcel fue condenado el cantante José Luis Gómez Amarilla, conocido como OG Selu, por llevar a compatriotas a España bajo engaños para explotarlas sexualmente. Además, se ordenó el comiso de bienes que le fueron incautados durante los operativos.

El tribunal de sentencia, presidido por Juan Dávalos e integrado por Pablino Barreto e Inés Galarza, determinó que el hecho existió y se comprobó. Según la resolución, José Luis Gómez Amarilla se encargó de convencer a varias ciudadanas paraguayas para que accedieran a viajar a las ciudades de Ferrol y Narón, España, para trabajar en el ejercicio de la prostitución.

Según los testimonios recogidos, Gómez Amarilla les decía a las víctimas que podrían ganar mucho dinero, disponer libremente de sus tiempos y elegir a los clientes que iban a atender; sin embargo, al llegar a España, las víctimas se encontraban en condiciones distintas a las prometidas por José Luis Gómez.

Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día para mantener relaciones sexuales con las personas que lo requerían, sin posibilidad de negarse a ningún pedido realizado por los clientes. Tenían limitaciones para salir del departamento, le imponían una deuda muy superior a la contraída inicialmente, que debían pagar con el ejercicio de la prostitución, sin posibilidad de percibir ninguna suma de dinero hasta saldar la deuda. Además, solo percibían el 50% de lo abonado por los hombres que adquirían los servicios sexuales.

Modus operandi

Muchas de las mujeres entregaban sus documentos bajo la promesa de que se los iban a guardar para que no se pierdan, pero esta no era nada más que una artimaña para evitar que pudieran escapar del lugar o pedir ayuda. Las deudas alcanzaban cifras de entre 4.000 y 7.000 euros.

José Luis gestionaba junto con su madre, Victoria Amarilla, y la pareja sentimental de ella, Luis Yepes, la compra de los pasajes y entregaba un viático de 1.000 euros a las víctimas para simular el ingreso a España en calidad de turistas. Las alistaba para cruzar los controles migratorios e incluso acompañó a una de ellas en el trayecto del viaje hasta España.

Además, José Luis Gómez Amarilla, durante su estada en el Reino de España en el año 2022, se encargaba de administrar los pisos de citas del grupo familiar, percibiendo el dinero producto de las relaciones sexuales mantenidas por la víctima y realizando los descuentos de los servicios.

La madre del acusado, Victoria Amarilla, fue detenida en Ferrol, España el 25 de abril del 2023, en un procedimiento realizado en forma simultánea con la Operación Asunción, en la que Gómez Amarilla fue aprehendido.

En territorio paraguayo, los procedimientos se centraron en las ciudades de Fernando de la Mora, Lambaré y Concepción, dando como resultado la detención de otras dos mujeres supuestamente encargadas de captar mujeres bajo engaño.

En tanto que en la ciudad de Córdoba, España, fueron detenidas cuatro personas, incautándose varios elementos documentales relacionados con el caso.