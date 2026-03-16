Paraguayo huye y deja furgón con 85 kilos de cocaína en el Puente de la Amistad

El procedimiento se realizó durante el fin de semana en el Puente de la Amistad, donde funcionarios de la Receita Federal, con apoyo de la Fuerza Nacional, interceptaron el vehículo para un control de rutina. El furgón era conducido por un paraguayo y tenía como pasajero a un brasileño.

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Al momento de la intervención, el conductor descendió del rodado y huyó del lugar, abandonando al pasajero brasileño. Durante la inspección con apoyo de un can antidrogas, detectaron compartimientos ocultos en los laterales y el techo del furgón. En total, se incautaron de aproximadamente 85 kilos de cocaína.

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La droga incautada, valuada en unos 7 millones de dólares, y el pasajero fueron trasladados hasta la sede de la Policía Federal. Sin embargo, debido a que el conductor logró escapar y no se pudo confirmar la participación del acompañante en el transporte del estupefaciente, se procedió a su liberación.