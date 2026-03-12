Capturan en Caacupé a dos caaguaceños con 10 kilos de cocaína

El procedimiento contra el narcotráfico se cumplió el miércoles de noche en el estacionamiento del supermercado Superseis de Caacupé, donde se citaron Aldo David Meza Olmedo, de 30 años, quien aparentemente era el que quería vender la droga, y José María Martínez Sotelo, de 36 años, quien era supuestamente el que debía comprar el estupefaciente.

Sin embargo, la transacción fue frustrada por los policías de Antinarcóticos, quienes detuvieron a ambos e incautaron la carga, así como también los vehículos de los sospechosos.

El fiscal de Caacupé, Gedeón Marcel Escobar Torres, imputó en la tarde de este jueves a los dos supuestos traficantes por tenencia sin autorización y por comercialización de sustancias estupefacientes.

Pedido de extradición por tráfico de marihuana

Paralelamente, el Departamento de Interpol comunicó que estaban buscando a Martínez Sotelo desde hace varias semanas por una orden de captura con fines de extradición solicitada por Argentina.

Aparentemente, este hombre formaba parte de una red que enviaba marihuana y cocaína a ese país, según la información recabada.

De hecho, el pedido de captura proveniente de Argentina es por el envío de una carga de cuatro toneladas de marihuana, que fue incautada por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) el 17 de noviembre de 2023 un en control sobre la Ruta 11, en la zona de Puerto Velaz, que sería en paralelo a la ciudad paraguaya de Pilar.

La droga era transportada en un camión con chapa paraguaya manejado por Richard Daniel López Carvallo, de 46 años, quien llevaba como acompañante a Andrea Elizabeth Bracho Pacua, de 33 años, ambos paraguayos.

Como presuntos financistas de la carga fueron identificados posteriormente otros paraguayos, el ahora detenido en Caacupé José María Martínez Sotelo, así como María Nilsa Meza Fernández, de 42 años, y Elver Giovanni Quiñónez Meza, de 23 años, quienes tienen también órdenes de captura con fines de extradición.