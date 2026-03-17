FIA-UNE prohíbe los violentos “bautismos” tras escándalo viral

La Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este (FIA-UNE) dispuso, a partir de ahora, la prohibición total de las actividades de “bautismo”, tanto dentro como fuera del ámbito institucional. Establece la apertura de sumarios administrativos de oficio ante cualquier indicio de su realización.

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Además, contempla la suspensión inmediata de los estudiantes eventualmente involucrados, mientras se desarrollan las investigaciones.

Por último, la medida establece la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias graves, que van desde la suspensión hasta la expulsión de los responsables. La normativa también prohíbe la organización, participación, difusión o promoción de este tipo de prácticas, incluso a través de redes sociales.

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Antecedentes

La resolución surge tras la difusión de videos en redes sociales que muestran un violento ritual de “bienvenida” a nuevos alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica. En las imágenes se observa a estudiantes con el rostro cubierto que habrían aplicado cintarazos a los ingresantes.

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El hecho habría ocurrido la semana pasada en un predio ubicado en el kilómetro 16 de Minga Guazú e incluyó, además, cortes de cabello y despojo de prendas.

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Ayer, el Decanato ya había anunciado la apertura de un sumario administrativo para identificar a los responsables.