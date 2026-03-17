Voluntarios brindan atención en salud bucal y mental a 150 pacientes vulnerables

Durante la actividad, los estudiantes accedieron a charlas educativas, orientación preventiva y atención, tanto en el área odontológica como en el ámbito del bienestar emocional. La iniciativa apunta a fomentar hábitos saludables desde temprana edad y brindar herramientas para el cuidado integral de la salud.

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El doctor César Villalba, referente del proyecto, explicó que el programa surgió hace dos años con el objetivo de acercar servicios de salud bucal a comunidades con acceso limitado, ampliándose posteriormente para incluir también el acompañamiento de profesionales en psicología.

“Estamos cumpliendo nuestro programa social. Hoy fue muy positivo para los estudiantes, atendimos a más de 150 alumnos. Realizamos charlas motivacionales y de prevención bucal, con el acompañamiento de médicos pediatras y clínicos de la Décima Región Sanitaria”, expresó.

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Villalba destacó que el proyecto busca paliar las necesidades en sectores vulnerables, considerando que los tratamientos odontológicos suelen ser costosos y muchas personas no cuentan con los recursos para acceder a ellos. En ese sentido, subrayó la importancia de este tipo de acciones impulsadas desde el sector privado.

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Según datos del programa, durante el 2025 se logró asistir a más de 2.000 pacientes, mientras que la meta para este año es alcanzar entre 4.000 y 5.000 personas mediante jornadas similares.

La iniciativa está dirigida principalmente a niños, adultos mayores y comunidades indígenas, y cuenta con un equipo de voluntarios conformado por 10 odontólogos y dos psicólogas, quienes participan activamente en cada intervención.

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Los profesionales poseen formación en áreas como ortodoncia, odontopediatría, cirugía dental y endodoncia, lo que permite brindar una atención integral. Además, durante las jornadas se realizan procedimientos como extracciones, profilaxis y restauraciones dentales.