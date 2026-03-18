Frustran fuga de un interno de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este

El interno fue identificado como Pablo Daniel Tindel Núñez (22), quien había ingresado al penal esteño hace apenas cinco días, trasladado desde el departamento Central, donde fue imputado por coacción sexual y violación.
Lea más: Reos se fugan de Minga Guazú, Policía y Ministerio de Justicia se pasan la pelota
Según informó el comisario principal Francisco Rolón, guardiacárceles se percataron del momento en que el recluso trepó la muralla del penal y logró saltar sobre el techo de un local comercial contiguo. Inmediatamente se dio aviso a agentes policiales, quienes acudieron al lugar y lograron reducirlo antes de que descendiera del techo y escapara.
Tras su recaptura, el interno fue derivado al área de aislamiento, conforme a los protocolos establecidos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Ministerio de Justicia interviene cárcel de Minga Guazú tras fuga de reos
Los hechos que le atribuyen
Tindel Núñez había sido detenido el pasado 8 de marzo sobre la avenida Avelino Martínez de la ciudad de San Lorenzo, luego de ser identificado mediante imágenes de circuitos cerrados por presuntos ataques sexuales ocurridos en comercios de Capiatá.