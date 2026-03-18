Frustran fuga de un interno de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este

El interno fue identificado como Pablo Daniel Tindel Núñez (22), quien había ingresado al penal esteño hace apenas cinco días, trasladado desde el departamento Central, donde fue imputado por coacción sexual y violación.

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Según informó el comisario principal Francisco Rolón, guardiacárceles se percataron del momento en que el recluso trepó la muralla del penal y logró saltar sobre el techo de un local comercial contiguo. Inmediatamente se dio aviso a agentes policiales, quienes acudieron al lugar y lograron reducirlo antes de que descendiera del techo y escapara.

Tras su recaptura, el interno fue derivado al área de aislamiento, conforme a los protocolos establecidos.

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Los hechos que le atribuyen

Tindel Núñez había sido detenido el pasado 8 de marzo sobre la avenida Avelino Martínez de la ciudad de San Lorenzo, luego de ser identificado mediante imágenes de circuitos cerrados por presuntos ataques sexuales ocurridos en comercios de Capiatá.