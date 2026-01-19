Ministerio de Justicia interviene cárcel de Minga Guazú tras fuga de reos

La interventora de la cárcel de Minga Guazú será Lourdes Nelsi Centurión, quien asume sus funciones desde hoy y la medida se extenderá por 30 días, según el Ministerio de Justicia.

Durante la intervención -originada tras la fuga de dos reos- se llevarán a cabo evaluaciones integrales, al igual que un monitoreo de la operatividad, la revisión de la asignación de personal y de todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del establecimiento penitenciario.

Asimismo, se estableció la separación temporal de sus funciones del director del establecimiento, Jesús Pérez, mientras dure todo el proceso. El funcionario ahora queda a disposición de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

“El ministerio adopta esta firme decisión en el marco de sus atribuciones legales, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva los hechos ocurridos, analizar y determinar las responsabilidades que correspondan, y garantizar el correcto, transparente y eficiente funcionamiento del sistema penitenciario”, sostienen.

Fuga de dos reos en Minga Guazú

Tras la fuga de dos reclusos del penal de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reconoció la falta de personal policial y de agentes penitenciarios. Sin embargo, subrayó que “hay un grado de responsabilidad importante” de los guardiacárceles que estaban a cargo de la custodia del módulo donde se encontraban los internos.

Los fugados fueron identificados como César Lino Aguirre, condenado a 10 años de prisión por robo agravado; y Justo Pastor Morel, con una sentencia de 15 años por el mismo delito.

