Pelea familiar terminó en tragedia: mató a su hijo al defender a su nuera

El presunto autor, Juan Ignacio Arriola Fernández (69), quien fue aprehendido por agentes policiales. Según el informe oficial, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, con resultado de 1.005 mg/l al alcotest.

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Según el informe de la Subcomisaría 52ª, padre e hijo estaban compartiendo bebidas alcohólicas cuando se inició una discusión entre Ever y su pareja. En ese contexto, el supuesto filicida salió a defender a su nuera, desatándose un forcejeo hasta que baleó con escopeta calibre 20 a su hijo.

Tras el balazo en el tórax, familiares auxiliaron al herido y lo trasladaron de urgencia al Hospital Distrital de Santa Rita. Sin embargo, llegó sin signos de vida al hospital, según confirmó el médico de guardia, Cristhian Irala.

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Se entregó tras el crimen

Agentes de la Subcomisaría 58ª de Santa Rita acudieron en el hospital donde procedieron a la detención del sospechoso y a la incautación del arma utilizada, una escopeta calibre 20 de doble cañón, además de cartuchos sin percutir.

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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Luis Trinidad, quien ordenó la detención preventiva del supuesto autor del crimen.