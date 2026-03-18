ABC en el Este
18 de marzo de 2026 - 08:34

Pelea familiar terminó en tragedia: mató a su hijo al defender a su nuera

Juan Ignacio Arriola Fernández, detenido.
Juan Ignacio Arriola Fernández, detenido.

MINGA GUAZÚ. Un hombre intervino en una pelea para defender a su nuera y, tras un forcejeó con su hijo, terminó asesinándolo de un escopetazo. El filicidio ocurrió en la madrugada de este miércoles, a las 1:15, en el asentamiento Nuevo Amanecer, exkilómetro 32 de esta ciudad.

Por ABC Color

El presunto autor, Juan Ignacio Arriola Fernández (69), quien fue aprehendido por agentes policiales. Según el informe oficial, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, con resultado de 1.005 mg/l al alcotest.

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Según el informe de la Subcomisaría 52ª, padre e hijo estaban compartiendo bebidas alcohólicas cuando se inició una discusión entre Ever y su pareja. En ese contexto, el supuesto filicida salió a defender a su nuera, desatándose un forcejeo hasta que baleó con escopeta calibre 20 a su hijo.

La escopeta utilizada por el filicida para acabar con la vida de su hijo.
La escopeta utilizada por el filicida para acabar con la vida de su hijo.

Tras el balazo en el tórax, familiares auxiliaron al herido y lo trasladaron de urgencia al Hospital Distrital de Santa Rita. Sin embargo, llegó sin signos de vida al hospital, según confirmó el médico de guardia, Cristhian Irala.

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Se entregó tras el crimen

Agentes de la Subcomisaría 58ª de Santa Rita acudieron en el hospital donde procedieron a la detención del sospechoso y a la incautación del arma utilizada, una escopeta calibre 20 de doble cañón, además de cartuchos sin percutir.

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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Luis Trinidad, quien ordenó la detención preventiva del supuesto autor del crimen.