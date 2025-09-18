Feminicidio y filicidio en Presidente Franco: cuerpos fueron remitidos a Asunción para autopsia

Delgado explicó que ordenó la remisión de los cuerpos para una inspección más exhaustiva y adelantó que se aguarda el informe del Departamento de Criminalística, así como la declaración del principal sospechoso, el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37), para tener más detalles del doble asesinato.

El crimen se registró cerca de las 21:40 de ayer en la vivienda familiar, ubicada en el barrio San Miguel de Presidente Franco, límite con el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones preliminares, López, quien estaba fuera de servicio, abrió fuego contra su esposa y su propia hija adolescente a quien había traído a vivir con él y su pareja hace algunos meses. La adolescente recibió al menos dos impactos de bala, mientras que Coronel Fernández fue alcanzada por aproximadamente seis disparos, según detalló el forense Aníbal Duarte.

Tras el ataque, el uniformado, quien se encontraba en estado de ebriedad, huyó hasta la casa de su hermana, en el kilómetro 16 de Minga Guazú, donde confesó lo ocurrido y entregó su pistola Glock calibre 9 mm a su cuñado. Luego se encerró en una pieza, donde fue detenido por agentes de la Comisaría 8ª. Durante el procedimiento se incautaron el arma homicida, un vehículo Toyota Allion y dos teléfonos celulares.

Posteriormente, agentes de la Subcomisaría 12ª de Presidente Franco acudieron a la vivienda familiar, donde encontraron el cuerpo de la mujer en la sala, mientras que el de la adolescente se encontraba en su dormitorio.

El fiscal Delgado manifestó que la adolescente era hijastra de la mujer asesinada y, a la vez, hija biológica del presunto autor. Explicó que ante la falta de laboratorio forense en la zona obligó al traslado de los cuerpos a la capital.

“Estamos haciendo las primeras diligencias para construir el caso. Ordené el traslado del cuerpo a Asunción para determinar ciertas circunstancias. Aquí no contamos con los recursos técnicos para realizar ese tipo de trabajo”, expresó.

Al ser consultado sobre lo que halló en la vivienda,dijo que fue una “escena dantesca que no desea a nadie”.

Silvio Coronel, padre de Carolina, afirmó que su hija mantenía una relación con López desde hace cuatro a cinco años. Aseguró que nunca se enteró que la pareja haya tenido conflictos. En ese sentido, desde la subcomisaría jurisdiccional informaron que no registran denuncias por violencia familiar.