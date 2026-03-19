Comité recibirá la próxima semana informe sobre daños en la Catedral San Blas

El análisis técnico incluye la toma y evaluación de muestras para determinar el estado de la estructura de hormigón, así como estudios sobre la madera de la catedral. De acuerdo con Wilson Benítez, integrante del comité de reconstrucción, los resultados permitirán definir con precisión los pasos a seguir.

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El informe será puesto a consideración del comité interinstitucional integrado por representantes de la Diócesis de Ciudad del Este, la Municipalidad, la Gobernación del Alto Paraná, la Universidad Católica y Itaipú Binacional.

El proceso contempla un escaneo tridimensional completo del templo y reuniones técnicas con especialistas que participaron en el diseño arquitectónico de la ampliación de hace 35 años, con el objetivo de proyectar una nueva ampliación que responda tanto a criterios estructurales como a las necesidades pastorales de la comunidad.

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En una carta dirigida a la feligresía, el obispo de la diócesis, Pedro Collar, destacó el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y expresó que los estudios en curso son fundamentales para avanzar hacia una reconstrucción segura y planificada.

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Se espera que, con la presentación del informe la próxima semana, se definan entre las cuatro instituciones el cronograma para la siguiente etapa del proyecto de restauración de la Catedral San Blas.

Actualmente, las misas son oficiadas en el salón parroquial, detrás de la Catedral.

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El incendio

El incendio que se registró el 9 de febrero se inició en la parte frontal del techo y afectó el techo de estructura debido a la falta de equipos adecuados para el combate del fuego en el momento de la emergencia. Sin embargo, gracias a la acción de feligreses y trabajadores, se logró rescatar elementos importantes del interior del templo.