Realizan limpieza de la Catedral y se conforma comité para reconstrucción

Durante la jornada, los funcionarios municipales retiraron escombros y también los bancos que no habían sido sacados ayer y que no fueron afectados por las llamas.

Asimismo, mencionó que ya solicitó a la Junta Municipal la declaración de emergencia la reconstrucción del templo, lo que permitirá habilitar mecanismos legales y financieros para agilizar el proceso.

Sobre el proceso de reconstrucción, Pereira Mujica confirmó que el obispo de la Diócesis, monseñor Pedro Collar, decidió conformar un comité de reconstrucción al que serán incluidos las autoridades.

“De nuestra parte también ofrecemos el equipo técnico, principalmente a los ingenieros, para evaluar si la estructura antigua va a resistir y, a partir de ahí, diseñar todo y ver cuánto alcanza. Venimos para eso, y por eso la declaración de emergencia nos ayuda estar preparados”, explicó.

Según el intendente, el director general de Itaipú Binacional y el gobernador del Alto Paraná también ya manifestaron su apoyo. “Es una situación bastante triste. Sabemos bien que es nuestro patrimonio de la fe de la ciudad y del departamento, y tiene un valor histórico muy importante. Particularmente pienso que el mensaje es que estemos más unidos, y estoy seguro de que así va a ser”, reflexionó.

Falta de autoescalera

Consultado sobre la ausencia de una autoescalera durante el incendio, el intendente dijo que el equipo se encontraba en reparación, pero que la ciudad necesita como mínimo dos para afrontar estos eventos, más aún porque la ciudad está creciendo mucho de manera vertical.