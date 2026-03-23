Video: camionero es asesinado a tiros en un taller de Santa Rita

Se trata de Tiago Antonio López de Almeida (39), domiciliado en el barrio Bella Vista del distrito de Santa Rita, quien se desempeñaba como chofer de camión de gran porte.

Lea más: Sicariato en PJC: supuesto cómplice está imputado y sicarios estarían identificados

Según datos de la Subcomisaría 41ª, la víctima se encontraba junto a su camión de la marca Scania en el taller mecánico “Tec Diésel” cuando, repentinamente, llegaron al lugar dos hombres con cascos en una motocicleta de color oscuro, tipo CG. Uno de los atacantes descendió del biciclo, se posicionó frente a la víctima y abrió fuego.

Tras el ataque, los sicarios se dieron a la fuga, mientras que López de Almeida cayó al suelo con al menos tres heridas de bala en el pecho y las piernas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El propietario del taller auxilió de inmediato al herido y lo trasladó hasta el sanatorio privado Medical Center. Sin embargo, el camionero ya llegó sin signos de vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Sicariato en Amambay: víctima tenía antecedente penal y recibió amenazas

Agentes del Departamento de Criminalística, además de la fiscal de turno, Rocío González, acudieron al sitio para trabajar en la recolección de evidencias y análisis de imágenes de circuito cerrado, además de otras diligencias, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.