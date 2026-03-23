Pese a denuncias previas, ebrio vuelve a atacar y casi mata a su expareja

El ataque se registró en anoche en una vivienda del barrio San Isidro, hasta donde llegó José Gavino Ramírez Adorno (51) en total estado de ebriedad, tras haber estado compartiendo bebidas alcohólicas en una cancha de fútbol.

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De acuerdo con los datos, el hombre -quien ya cuenta con dos antecedentes por violencia familiar- irrumpió en la casa de la mujer con un arma blanca en mano. Una vez adentro, la habría empujado y al caer supuestamente la intentó apuñalar. Sin embargo, la intervención de familiares, quienes reaccionaron y lo enfrentaron utilizando un palo de escoba, evitó un desenlace trágico.

Tras el incidente, el agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta, pero agentes de la Subcomisaría 56ª lograron interceptarlo a pocos metros. Durante el procedimiento, el hombre habría amenazado a los intervinientes con el arma blanca, pero fue reducido y trasladado a la sede policial.

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Por disposición del asistente fiscal de turno, Cristian Morínigo, se le practicó la prueba de alcotest, que arrojó un resultado de 2,000 mg/L, considerado altamente elevado.

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Al momento de su aprehensión, el hombre negó las acusaciones y afirmó que solo acudió al lugar para buscar a sus hijos. “Yo no le atropellé a nadie, fui a buscar a mis tres hijos para llevarles a cenar”, manifestó.