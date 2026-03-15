Ordenan detención de policía denunciado por violencia familiar en San Pedro

La denuncia fue presentada por Blanca Portillo Caballero, de 20 años, residente en el barrio San José de la capital departamental, quien acusó a su pareja, Jorge Ramón Palacios Rodríguez, de 35 años, suboficial inspector de la Policía Nacional que presta servicios en la Comisaría 2ª de Puerto Antequera.

Según el relato de la víctima, el uniformado llegó hasta su vivienda en supuesto estado etílico y habría intentado forzarla a mantener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la mujer, el agente reaccionó de forma violenta e incluso le habría impedido salir del lugar.

La denunciante manifestó además que no fue la primera vez que ocurren este tipo de hechos.

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Fuga del suboficial

Agentes de la Comisaría 1ª de San Pedro de Ycuamandyyú acudieron al sitio tras la denuncia para auxiliar a la víctima; sin embargo, el presunto agresor ya se retiró del lugar.

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El caso fue comunicado al Ministerio Público y el fiscal de la Unidad Penal N° II, Jorge Encina, emitió una orden de detención contra el suboficial denunciado.

Por su parte, el director de Policía de San Pedro, comisario general Enrique Martínez, informó que el hecho será remitido a Asuntos Internos de la Policía Nacional y aseguró que la institución se pone a disposición de la Justicia para colaborar con el esclarecimiento del caso.