Crisis en la recolección de residuos genera quejas en barrios de Ciudad del Este

Los reclamos provienen principalmente de vecinos de los barrios Carolina, Jardín del Este, María Auxiliadora y San Juan, quienes aseguran que la frecuencia del servicio disminuyó en las últimas semanas. Según los afectados, los residuos permanecen durante varios días sin ser retirados, lo que deja un mal aspecto y afecta la calidad de vida debido el mal olor.

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El problema se agravó tras el cambio de empresa encargada del servicio. Anteriormente, la recolección estaba a cargo de Horizonte, pero actualmente es responsabilidad del Consorcio Ecogestión del Este (ECOESTE). Desde entonces, los vecinos reportan irregularidades en el cumplimiento del servicio.

Egidia Peña, residente de la zona, calificó la situación como insostenible. “Vienen apenas una vez por semana y en una ocasión tardaron 12 días. Antes pasaban dos veces por semana, pero ahora el servicio es muy deficiente”, expresó. Asimismo, advirtió que los vecinos no descartan realizar una manifestación para exigir una solución.

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El servicio se normalizaría la próxima semana

Por su parte, desde la Municipalidad mencionaron que el servicio fue recientemente adjudicado al consorcio Ecoeste, que implementó un nuevo sistema de ruteo hace 22 días.

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Javier Martínez, director de Gestión Ambiental, dijo que, aunque no recibieron denuncias formales, al ver los reclamos a través de redes sociales, se comunicó con representantes de la Ecoeste, quienes se comprometieron que el servicio será regularizado a partir de la próxima semana. El objetivo es restablecer la frecuencia habitual del servicio, que corresponde a dos recolecciones por semana.