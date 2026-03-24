Bello pondrá a los 9.000 funcionarios municipales a limpiar Asunción, dice

Apurado por una crisis por falta de recolección de basuras a un nivel sin precedentes en Asunción, el intendente Luis Bello (ANR-cartista) planea sacar a los 9.000 funcionarios de la Municipalidad a limpiar la ciudad. Esta medida, anunciada por Máximo Medina, director interino de Servicios Urbanos, busca paliar la inmundicia acumulada en las calles y “demostrar el compromiso del funcionario” ante la emergencia, explicó.

La movilización, cuya fecha aún no fue confirmada, no se limitará al personal operativo de Aseo Urbano, sino que incluirá a todas las dependencias de la municipalidad. Funcionarios de áreas administrativas como Recaudaciones, Gabinete y Secretaría Privada deberán realizar tareas operativas de limpieza. Todos los participantes portarán remeras blancas para ser identificados, agregó.

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La actividad está prevista para realizarse un viernes o sábado, dependiendo de la decisión final que tome el intendente durante la semana. La jornada se extenderá desde las 7 de la mañana, hasta que se logre retirar la basura acumulada, coordinando la recolección inmediata de los residuos. El itinerario específico será publicado próximamente en el portal institucional y en las redes sociales, explicó el funcionario.

Esta medida se anuncia en medio de las críticas a la gestión de Bello, quien ya “barrió” a dos directores anteriores de Servicios Urbanos en pocos meses. A pesar de los constantes relevos en la conducción, la situación de insalubridad persiste y se agrava en diversos barrios. Los ciudadanos denuncian que los cambios administrativos no han logrado una mejora real en la recolección domiciliaria.

Caída de camiones recolectores

La crisis de la recolección de residuos obedece al pésimo estado de la flota de camiones recolectores. La semana pasada, el mismo Medina dijo que la capacidad operativa de la comuna está al límite, con entre 16 y 20 camiones, de un total de 27 vehículos propios. La administración admite que el uso intensivo y la falta de mantenimiento han dejado al sistema al borde de un inminente colapso.

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Con el argumento de una supuesta “urgencia impostergable”, Bello apura la compra directa de 11 camiones por G. 16.000 millones, puenteando el control de la Junta Municipal. Concejales opositores, en tanto, critican este proceso por opaco e innecesario, alegando que ya existen contratos de alquiler de camiones vigentes.

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Mientras la intendencia busca soluciones mediáticas, vecinos denuncian la formación de vertederos irregulares por parte de los mismos funcionarios municipales. Asimismo, el deficiente servicio motivó la reactivación de vertederos, como el denominado “Mini-Cateura”, en la Costanera Norte, junto al arroyo Mburicao. En Recoleta, los residuos se acumulan por días debido a la alarmante irregularidad del servicio.

La Dirección de Servicios Urbanos también fue señalada por la participación de altos funcionarios, entre ellos el exdirector, Armando Becvort, en actos de proselitismo del candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista). Concejales colorados disidentes denunciaron la utilización de los servicios municipales a favor del candidato del cartismo.