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25 de marzo de 2026 - 16:30

Maltrato animal en Ciudad del Este: guía para denunciar y conocer las sanciones

En uno de los casos, el dueño fue multado con G. 5.575.100 por el abandono de su mascota.
En uno de los casos, el dueño fue multado con G. 5.575.100 por el abandono de su mascota.

CIUDAD DEL ESTE. La División de Áreas Protegidas y Bienestar Animal de la Municipalidad esteña alertó sobre un preocupante aumento de denuncias por maltrato animal en esta capital departamental, donde actualmente se registran entre 20 y 25 casos mensuales. Un caso reciente derivó en la multa de más de G. 5 millones para el responsable. Ante este escenario, las autoridades recuerdan los canales de denuncia y las sanciones previstas por la normativa vigente.

Por ABC Color

El Juzgado de Faltas Municipales Primera Sala dictó la Sentencia Definitiva Nº 15 tras la intervención realizada el pasado 16 de febrero por la División de Áreas Protegidas y Bienestar Animal, dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental. El procedimiento se realizó en prosecución de una denuncia por el mal estado de un perro, que fue encontrado con signos de desnutrición, ceguera y abandono, en el barrio San Lucas de esta capital departamental.

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El director de Gestión Ambiental, Juan Manuel Martínez, confirmó que el propietario del animal, Ronaldo García, fue sancionado con la multa máxima contemplada en la ordenanza municipal, que es de 50 jornales mínimos (G. 5.575.100). La sanción mínima es de 15 jornales.

Martínez lamentó que, en las intervenciones, los funcionarios encuentren animales en condiciones críticas. “Actualmente encontramos animales en muy mal estado y que están muriendo por la falta de atención. El mensaje es que la tenencia responsable no es opcional, es una obligación a largo plazo y la transgresión tiene sus consecuencias”, expresó.

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Canales de denuncia

Ante el creciente número de casos, desde la Dirección de Gestión Ambiental recuerdan que las denuncias por abandono o maltrato pueden realizarse en:

  • La mesa de entrada de la comuna (de 07:00 a 15:00)
  • La comisaría más cercana
  • El Ministerio Público (Fiscalía)

Martínez mencionó que las denuncias son anónimas, ya que en muchos casos los denunciantes son vecinos que prefieren mantener el anonimato para evitar conflictos.

También contempla sanción penal

El maltrato y abandono de animales, además de la sanción administrativa, también está penado por la Ley de Bienestar Animal, con penas de 2 a 6 años de cárcel. Por ello, algunos casos también son derivados al Ministerio Público para su investigación penal.

<b>Inaugurarán clínica veterinaria municipal</b>

Para responder a estos casos que van en aumento, la Municipalidad habilitará el próximo mes la clínica veterinaria municipal. Actualmente, los animales rescatados son atendidos en veterinarias privadas, pero se espera que el nuevo centro permita un mejor seguimiento de cada caso.

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Asimismo, se prevé un censo de mascotas que comenzará el próximo mes en el barrio San Rojas, a fin de contar con un registro actualizado y promover mejores prácticas de cuidado.