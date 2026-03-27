Capturan a presunto sicario del PCC por el asesinato de camionero en Santa Rita

Según el comisario José Lezcano, jefe de Investigaciones de Santa Rita, la identificación del sospechoso, Ever Mateus Riemers Dos Santos (28), fue posible mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado, que permitió reconstruir de forma retroactiva el recorrido de los implicados que los llevó hasta una vivienda situada en el barrio Las Carmelitas de Santa Rita. Además, tres testigos lo reconocieron plenamente como quien se bajó del biciclo y efectuó los disparos contra la víctima.

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Los intervinientes presumen que el sospechoso actuaría como sicario a sueldo de la facción criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC).

En su poder se incautó un teléfono celular, que será sometido a análisis con el objetivo de obtener datos que permitan esclarecer el trasfondo del homicidio. En cuanto al conductor de la motocicleta, los investigadores aseguran contar con información relevante.

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Allanamiento

La vivienda que era alquilada desde hace dos meses por Riemers Dos Santos y de donde habrían salido para cometer el crimen fue allanada esta mañana.

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Durante el procedimiento se incautaron prendas de vestir, calzados deportivos de distintas marcas y quepis, que serán sometidos a peritaje. La propietaria del inmueble, una mujer de 70 años, manifestó que desconocía las actividades del inquilino.

El crimen

El homicidio ocurrió el lunes, aproximadamente a las 15:30, en el taller mecánico “Tec Diésel”, ubicado al costado de la ruta que une Cerro Largo con la ruta PY06. La víctima fue sorprendida por dos hombres a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, quien sería el ahora detenido, descendió y abrió fuego, hiriéndolo en varias partes.

López de Almeida fue auxiliado y trasladado a un sanatorio privado, pero llegó sin signos de vida.

Estaría vinculado a otro hecho similar

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Además, según el comisario Lezcano, existen varios elementos que vincularían al detenido con un atentado ocurrido el 3 de febrero de 2025 en Santa Rita contra otro camionero, identificado como Maikon Lermen Pereira (30). Este, meses después, específicamente el 30 de noviembre, fue asesinado a balazos en el barrio Tres Lagoas de Foz de Iguazú, Brasil.