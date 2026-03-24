Identifican a tres supuestos asaltantes que mataron a guardia en Ciudad del Este

El asalto fatal se produjo entre las 08:43 y 08:45 de ayer en el local de la empresa Holding Xtreme Import Export, en la calle Listo Valois casi Carreteros del Chaco del barrio Obrero de Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná.

El asesinado resultó ser el guardia de seguridad de la firma, Sebastián Alfonzo Amaro, de 51 años, quien acusó dos balazos efectuados por uno de los tres asaltantes que entraron al establecimiento.

Un cuarto miembro de la banda permaneció en todo momento dentro de la camioneta Renault Duster en la que se llevaron las cajas que sacaron del depósito y que contenían medicamentos adelgazantes.

Patrulleros del Grupo Lince habrían robado parte del botín

Momentos después del asalto, el vehículo Renault Duster fue abandonado a unas 10 cuadras del lugar del asalto. Adentro del rodado aún había aparentemente un lote de medicamentos sustraídos de la importadora.

Los primeros en llegar a la escena fueron seis patrulleros del Grupo Lince, en tres motocicletas, según los vecinos del lugar.

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Sin embargo, cuando llegaron los demás policías, ya estaban solamente dos de los patrulleros del Grupo Lince y, coincidentemente, habrían desaparecido la mayor parte de los medicamentos que olvidaron los asaltantes dentro del Renault Duster.

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta Amarilla, confirmó que ante la sospecha de que los agentes del Grupo Lince robaron esos medicamentos se ordenó la remisión de los seis patrulleros a Asunción.

Estos son el suboficial primero Martín Chávez Cano, suboficial segundo Luis Hernán Vázquez Ávalo, suboficial segundo Darío Martínez Duarte, suboficial segundo José Miguel Roa y suboficial ayudante Marcos Aníbal Vera Domínguez, quienes tienen orden de presentación en la Base Central.

Un furgón negro

Siempre según los vecinos del lugar donde se abandonó el Renault Duster, los asaltantes fueron recogidos por un furgón Toyota Voxy negro, que después fue seguido con cámaras de seguridad por policías del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

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Así, los policías identificaron al posible usuario de ese rodado, Juan Carlos Gaona García, de 29 años, con varios antecedentes por asalto, quien pasó a ser el primer identificado como posible autor material del golpe.

Después, los investigadores individualizaron también a otros dos presuntos implicados, César Leonardo Ramírez Acuña, de 32 años, y Roberto Ramón Martínez Insfrán, de 29 años, estos también con varios antecedentes por asalto.

De hecho, en busca de estos tres se hicieron cinco allanamientos esta mañana en Ciudad del Este, pero según la información de los uniformados, los sospechosos ya habrían cruzado a Brasil, donde estarían escondidos.

Durante estos procedimientos, fue demorado Leonardo López Gaona, de 34 años, aunque no tendría relación directa con el golpe, de acuerdo con lo que dijo el jefe de Investigaciones de Alto Paraná, comisario principal Óscar Adolfo Acuña Sosa.

Delatado por su expareja

Por otro lado, anoche fue capturado en Hernandarias Darío Rubén Allende Bogado, de 42 años, con antecedentes y órdenes de captura por asalto.

Según la información oficial, fue delatado por su expareja, a quien le habría escrito un mensaje en el que se despedía de ella porque debía huir del país ya que participó en el asalto fatal contra la empresa Holding Xtreme Import Export.

El director de Investigación de Hechos Punibles, comisario general inspector Javier Orlando Flores Gamarra, declaró que este hombre no figura en la línea investigativa.

Ahora van a tratar de determinar si efectivamente participó del golpe o si solo fue incriminado por su expareja como una especie de despecho de esta.