Robo de medicamentos adelgazantes: solicitan rebeldía y captura internacional de seis imputados por asalto con resultado de muerte

Los seis sospechosos fueron identificados mediante una serie de elementos, como videos de circuitos cerrados, vestimentas y otras evidencias incautadas en allanamientos. La investigación del robo está a cargo del fiscal Luis Alberto Trinidad Colmán.

Los buscados son: Roberto Ramón Martínez Insfrán, alias Mongo; Juan Carlos Gaona García; César Leonardo Ramírez Acuña; Wilson Darío Rotela Coronel; Rodrigo Fabián Silva Arguello; y José Armando Acosta González.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 2026, alrededor de las 08:17, en el local de la empresa Holding Xtreme Import-Export, en el barrio Obrero de Ciudad del Este. En esa ocasión, los presuntos criminales irrumpieron en el lugar de forma violenta, con armas largas, y dispararon a quemarropa al guardia de seguridad, quien falleció en el sitio.

Millonario perjuicio

Tras abatir al personal de seguridad, los sujetos sustrajeron un importante lote de medicamentos de diversas marcas, siendo la mayoría inyectables para adelgazar. El perjuicio económico total asciende a la suma de US$ 105.823,24, según el inventario detallado en el cuaderno de investigación fiscal.

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Los atacantes utilizaron para el golpe una camioneta Renault Duster plateada, la cual fue abandonada posteriormente en la vía pública, en el mismo barrio de la capital departamental. El Departamento de Criminalística procedió al levantamiento de evidencias, logrando identificar una huella dactilar que vincula directamente a uno de los sospechosos.

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La investigación se sustenta en notas policiales, actas de denuncia de la Comisaría Tercera e informes técnicos del Departamento de Investigaciones y Criminalística. Ante estos presupuestos, el Ministerio Público requirió al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía de los ciudadanos implicados y su captura internacional.