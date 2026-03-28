Fin de semana con temperaturas muy elevadas en el este del país

Para el fin de semana se prevé la persistencia de un ambiente caluroso, con temperaturas mínimas que estarían en torno a los 23 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 34 y 35 °C.

Dicha condición estaría acompañada de vientos predominantes del sector norte y un aumento de la nubosidad, especialmente en horas de la tarde.

Pronóstico: ¿cómo estará el tiempo el fin de semana?

Este sábado se presentará caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y una temperatura máxima de 34 °C.

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El inicio de la próxima semana se caracterizaría por la persistencia del ambiente caluroso, con un cambio gradual en la dirección del viento hacia el sector sureste en el transcurso de la jornada.

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El pronóstico para este domingo indica un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, luego variables. La mínima prevista es de 23 °C y la máxima de 35 °C.