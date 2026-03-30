Intendente denuncia ante la Fiscalía proyecto del MEC que deja a 900 alumnos sin aulas

Según la denuncia, la institución educativa fue destruida y desaparecieron puertas, ventanas, equipos de aire acondicionado, ventiladores de techo y el cableado eléctrico completo. Las aulas desmanteladas, fueron entregadas por la Municipalidad el 5 de febrero de 2024.

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El jefe comunal comentó que existen indicios de hurto de materiales, ya que, de acuerdo con los de vecinos, partes de la infraestructura habrían sido retiradas e incluso vendidas. “Hay hurto, daño patrimonial y un daño feroz a la educación”, lamentó.

Asimismo, cuestionó la falta de planificación y coordinación por parte de instituciones del Estado en torno al proyecto de “Escuela modelo”, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Itaipú Binacional, a través del Parque Tecnológico de Itaipú. Dijo que la Municipalidad no recibió ningún expediente, planos ni solicitudes formales relacionadas con la obra.

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Alumnos en condiciones precarias

El desmantelamiento de la escuela dejó a 900 alumnos en condiciones precarias. Algunos reciben clases en espacios improvisados, otros incluso bajo árboles o clases virtuales, y en días de lluvia las actividades deben suspenderse.

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De acuerdo con versiones recogidas en la zona, algunos padres habrían participado en el desmantelamiento de las estructuras con el objetivo de reutilizar los materiales en aulas provisorias e incluso habrían vendido parte de las ventanas y materiales eléctricos. En ese sentido, Pereira Mujica aclaró que darán un seguimiento a la denuncia que realizaron ante Ministerio Público para que se aclare lo ocurrido.

Millonaria inversión en riesgo

La Municipalidad había invertido cerca de G. 1.000 millones en mejoras para la institución en los últimos años, incluyendo pabellones de aulas y equipamientos. A nivel histórico, la inversión total en la escuela supera los G. 5.800 millones en los últimos 13 años.

El intendente advirtió que con la denuncia también buscan anticiparse a una eventual intervención de la Contraloría General de la República, ya que la infraestructura financiada ya no existe.

Obras sin iniciar

El proyecto de “Escuela modelo” fue anunciado en julio del año pasado por el ministro Luis Ramírez, y de la Ejecución se encargarían el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) e Itaipú, a través del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), para evitar un control en la licitación. Sin embargo, hasta el momento las obras no comenzaron ni se iniciaron los trámites de planos ante la Municipalidad.

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Ministro confirma que aulas nuevas debían quedar intactas

El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó que las aulas intervenidas en la Escuela San Miguel corresponden a estructuras antiguas y que la obra estaba planificada con anticipación. “Son aulas que tienen un tiempo largo de uso y la intervención estaba prevista y pactada”, sostuvo.

El secretario de Estado aseguró que el proyecto contempla que las nuevas infraestructuras debían mantenerse intactas, por lo que expresó sorpresa ante las denuncias sobre la supuesta destrucción.

Luego, al ser informado de que las aulas afectadas son nuevas, el ministro dijo que la situación debe ser verificada. “Hay que ver, porque en el informe eso no estaba determinado así. Si ocurrió, hay que tomar las determinaciones correspondientes”, señaló.