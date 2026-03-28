CDE: Intendente anuncia presentación de denuncia por el “bochorno” del proyecto de escuela modelo

El ejecutivo comunal de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica (YoCreo), adelantó que se constituirá en la Fiscalía el lunes, acompañado de su equipo jurídico, al considerar que existen hechos punibles que deben ser investigados.

“Acá hay hurto, daño patrimonial y un daño feroz a la educación. Estoy obligado a presentar una denuncia contra personas innominadas”, expresó.

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El desmantelamiento de las aulas dejó a más de 900 alumnos sin condiciones adecuadas para el desarrollo de clases. Algunos permanecen en espacios reducidos, otros incluso bajo árboles, y durante los días de lluvia las actividades académicas deben suspenderse.

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La situación es preocupante, ya que las obras prometidas por el MEC aún no comenzaron.

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Ante la falta de información, los propios padres desmantelaron infraestructuras financiadas por la Municipalidad, entre ellas un pabellón de seis aulas equipado en 2022 y un bloque para nivel inicial con sanitarios diferenciados y aire acondicionado, entregado en 2024.

Las estructuras, cuya construcción demandó casi G. 1.000 millones para la Comuna, fueron demolidas casi en su totalidad. El objetivo de los padres es reutilizar los materiales en las aulas provisorias que están construyendo en el predio de un albergue.

El intendente aclaró que no se opone a la construcción de una “Escuela modelo”, pero cuestionó la falta de planificación y coordinación en la ejecución del proyecto del MEC. “No se puede hablar de una escuela modelo sobre la base de la improvisación y el abandono. Se destruyó una institución sin garantizar condiciones mínimas para los alumnos”, lamentó.

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Asimismo, señaló que la Municipalidad no recibió ninguna documentación oficial, planos ni solicitudes relacionadas con la obra, lo que evidencia, según indicó, una preocupante falta de transparencia. También criticó el silencio de las autoridades del MEC ante los reclamos de los padres de familia.

Ante este escenario, el intendente insistió en que, junto a concejales municipales, impulsarán acciones judiciales para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

“En Ciudad del Este no vamos a permitir atropellos ni improvisaciones. Vamos a defender el derecho a la educación de nuestros niños”, expresó Pereira Mujica.

Antecedentes

La ejecución del proyecto “Escuela modelo” de la Escuela N° 975 San Miguel fue anunciada en julio del año pasado por el ministro de Educación, Luis Ramírez. Sin embargo, las obras aún no comienzan, pese a que las aulas ya fueron desmanteladas.

Según registros oficiales, en los últimos 13 años se invirtieron más de G. 5.883 millones en la institución, entre obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario, recursos que hoy quedaron prácticamente inutilizados tras la demolición.

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Desde el Ministerio de Educación, el ministro Luis Ramírez mencionó que la construcción estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Posteriormente, la Dirección de Comunicación del MOPC aseguró que realizaría consultas al área correspondiente y nos informarían al respecto, pero no cumplieron.