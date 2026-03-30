Turismo interno dispara reservas hoteleras en Alto Paraná por Semana Santa

En los últimos años, la ocupación hotelera aumentó considerablemente en Ciudad del Este y alrededores, sobre todo en fechas especiales y feriados. Para esta Semana Santa, prácticamente ya no hay lugares disponibles debido a la gran cantidad de personas que hacen turismo interno.

Movidos por las actividades de ocio y de fe, los viajeros ya aseguraron sus espacios para pasar los días en el Este del país. Además de los atractivos habituales como el turismo de compras, aventura y naturaleza, en estas fechas se suman las actividades religiosas.

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Katherine Gabriaguez, jefa regional de Senatur, señaló que como las reservas están por encima del 90%, recomiendan opciones para pasar el día. En la página de la Senatur disponen de un código QR para consultar disponibilidades.

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“Los hoteles y posadas están casi todos llenos. Estamos recomendando opciones para pasar el día. Cada vez más los turistas eligen nuestro país, nuestra ciudad, entonces es cuestión de organizarse un poco con antelación para asegurar el alojamiento”, expresó.

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Varias actividades para esta semana

También explicó que hay gran variedad de actividades para todos los turistas que llegan a esta ciudad. Para dar la bienvenida a los visitantes, mañana desde tempranas horas se desarrollará la tradicional campaña denominada “Buen anfitrión” en el Puente de la Amistad.

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Trabajadores y voluntarios entregarán chipas y agua a todos los que llegan a la ciudad. En horas de la tarde se realizará el tour religioso con el tradicional recorrido de las siete iglesias, que por primera vez se realiza en Alto Paraná. El recorrido es sin costo, pero los cupos ya están llenos.

Otra actividad religiosa que genera mucha expectativa es el Viacrucis Mayor en Hernandarias, prevista para el Viernes Santo y que prevé la concurrencia de unas 10.000 personas. El evento fue declarado por primera vez de interés turístico nacional.

“Es un evento súper lindo para poder ir en familia, así como para visitas de extranjeros y mostrar un poco de nuestra tradición”, añadió Gabriaguez.