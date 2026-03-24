Semana Santa en el Este: tres eventos imperdibles de fe y cultura

Una de las actividades de gran envergadura para esta Semana Santa es el Viacrucis Mayor que se realiza en la ciudad de Hernandarias desde hace años. Con antorchas, candelas e imágenes gigantes, unas 250 personas que conforman las distintas escuadras guían a miles de feligreses en el recorrido para revivir las 14 estaciones del camino de Jesús hacia su crucifixión. Es una actividad que invita a realizar turismo interno.

La actividad está prevista para el Viernes Santo, 3 de abril, desde las 18:00, partiendo de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el Área 6, hasta la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Además de estas dos parroquias, la Parroquia San Francisco de Asís participa de la organización.

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El recorrido abarcará aproximadamente 3,5 kilómetros y contará con una puesta en escena que recrea los momentos de la pasión de Cristo. Se espera una concurrencia de 10.000 personas.

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Uno de los aspectos más destacados es la iluminación del trayecto, que este año contará con más de 6.500 velas y alrededor de 1.000 antorchas, generando un ambiente visualmente impactante a lo largo del camino.

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Las escuadras del Viacrucis

El Viacrucis Mayor involucra a unas 250 personas distribuidas en siete escuadras, con entre 15 y 30 participantes cada una. Todas pertenecen a las comunidades de las tres parroquias involucradas; es decir, no son actores remunerados, sino feligreses que dedican su tiempo y recursos para revivir la pasión de Cristo.

Escuadra de los niños: Integrada por miembros del coro o monaguillos, simboliza a los puros de corazón.

Escuadra del Calvario: Grupo de hombres vestidos de negro que trasladan la cruz grande donde será crucificada la imagen de Cristo en la Plaza Central de Hernandarias.

Escuadra de los sacerdotes: Representan a Cristo, acompañados de los estacioneros que realizan cantos durante toda la procesión.

Escuadra del Cristo de los Pasos: Hombres que cargan la imagen grande de Jesús, elaborada en madera.

Escuadra de los penitentes: Hombres vestidos de negro con cruces pequeñas, que invitan a los asistentes a llevar la cruz y rezar mientras caminan.

Escuadra de la Virgen de los Dolores: Mujeres encargadas de portar la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Mujeres de Jerusalén: Representan a quienes lloran al Cristo durante el trayecto.

Además, los matraceros acompañan con instrumentos de madera llamados matracas, cuyo sonido simboliza los clavos y azotes que Cristo recibe durante su camino.

El hermano Javier Brítez, de la organización del Viacrucis Mayor, explicó que desde hace 14 años las mismas personas participan en la procesión, sumándose ocasionalmente nuevos miembros, pero sin modificar la estructura ni la distribución de las escuadras.

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“Si bien hoy el Viacrucis Mayor es un gran referente en el turismo local, esto no nace como un evento turístico, sino como una manifestación de fe. Ninguno de los integrantes recibe remuneración; invierten su tiempo, bienes y recursos económicos para hacer posible el viacrucis”, señaló Britez.

Apoyo municipal

La directora de Cultura de la Municipalidad de Hernandarias, Zulemi Fariña, destacó que se espera superar la asistencia del año anterior, cuando participaron unas 10.000 personas, y que los hoteles de la zona están prácticamente con ocupación plena. Los trabajos de preparación comenzaron hace un mes e incluyeron la elaboración de antorchas y velas para el sendero de luces.

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El Viacrucis de Hernandarias es considerado uno de los eventos religiosos más relevantes del país, después de la tradicional representación de Tañarandy, y se espera que este año vuelva a posicionarse como una de las celebraciones con mayor convocatoria a nivel nacional.

Una propuesta artística y solidaria

En Ciudad del Este, un grupo de actores organiza el evento artístico y solidario “Llama viva: el camino a la Cruz”, que se realizará el Viernes Santo a las 19:30, en el Lago de la República. El proyecto combina actuación, danza, poesía y canto, con la participación de 30 artistas, entre profesionales y amateurs.

El acceso al espectáculo consistirá en la donación de alimentos no perecederos, que serán destinados a instituciones de beneficencia a favor de los niños.

La directora del proyecto, Aury Vera, de Aura Entrenamiento Actoral, explicó: “Es un espectáculo escénico donde vivimos, mediante la puesta en escena, el camino de Jesús hacia la cruz”.

Vera destacó que se trata de un proyecto que apunta a crecer cada año y dar espacio a una mayor cantidad de artistas y artesanos de todo el país.

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“Kurusu Rape, Vía Crucis”

Otra propuesta de Semana Santa es el espectáculo “Kurusu Rape – Vía Crucis”, que será presentado por el Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCCM), la orquesta “Ensamble Paraqvaria” y estacioneros de la ciudad de Areguá. La función será el viernes 27 de marzo a las 20:00, en el Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este.

Más de 50 artistas subirán al escenario en una presentación que busca reflejar la fe, el sacrificio y la esperanza durante el Camino de la Cruz. La obra se basa en el libro “Vía Crucis”, del padre Alberto Luna, que relata la pasión de Cristo completamente en guaraní, siguiendo el orden de las estaciones del Vía Crucis de la tradición católica.

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En esta presentación, el Ensamble Paraqvaria estará bajo la dirección del maestro Ian Szarán, la narración a cargo de la actriz Clotilde Cabral y del padre Luna, y la coreografía dirigida por Miguel Bonnin, con un elenco de bailarines que transmitirá la devoción y religiosidad de la tradición cristiana.

La organización está a cargo de la Asesoría de Turismo de la Binacional, y el acceso es libre y gratuito.