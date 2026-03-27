Semana Santa: ¿Qué dice el MEC sobre las tareas para la casa?

La Semana Santa inicia este Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional bendición de las palmas en las iglesias católicas. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), brindó algunas recomendaciones, teniendo en cuenta el receso escolar que se viene.

Las clases irán hasta el miércoles 1 de abril, excepto que la Presidencia de la República declare asueto para funcionarios públicos ese día. De ser así, las actividades académicas irán hasta el próximo martes.

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Si las clases van hasta el martes, los estudiantes tendrán cinco días de receso escolar, teniendo que volver a las aulas el lunes 6 de abril.

Ante esta pausa, surge cada año la pregunta de si es o no recomendable que niñas, niños y adolescentes lleven tareas para el hogar y que luego deban ser entregadas en el retorno a escuelas y colegios.

Semana Santa: ¿Los niños deben llevar tareas escolares?

Ante esta pregunta, desde el MEC instaron a los docentes a dejar sin efecto las tareas académicas para la próxima semana.

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“El aprovechamiento del receso escolar por Semana Santa, para que los estudiantes fortalezcan vínculos familiares y comunitarios, poniendo pausa a toda actividad académica para la casa y cualquier orientación previa que implique realizar ejercicios obligatorios en cuadernos de tareas, es el mensaje central que el MEC”, indican en un circular dirigida a docentes, directores y supervisores.

La medida es recomendada para escuelas públicas, privadas y privadas subvencionadas.

Según explicaron, la decisión se enmarca en lo que dicta el calendario escolar. Se alienta a promover experiencias familiares significativas como preparación conjunta de alimentos típicos (chipa, sopa paraguaya, ryguasu ka’ê, etc).

MEC recomienda la lectura en Semana Santa

El MEC sí recomienda no dejar de lado los hábitos de lectura y de relatos para los días santos.

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“La lectura recreativa y oralidad, recurriendo a cuentos, leyendas paraguayas, historietas o libros elegidos por los propios estudiantes, creando a su vez espacios de narración oral de mitos, historias familiares, anécdotas y relatos comunitarios que enriquecen los lazos familiares y dan lugar a la identidad de cada niño y cada adolescente.

“Las instituciones educativas podrán recomendar (no asignar) un pequeño repertorio de actividades culturales y familiares, siempre desde un enfoque de identidad y de fortalecimiento del vínculo familiar, sin obligatoriedad de solicitar evidencias, registros, fotografías ni informes de las mismas”, remarcaron.