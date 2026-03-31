Con asistencia odontológica y elaboración de chipa, voluntarios beneficiaron a 53 niños

En el transcurso de la actividad, los niños participaron en espacios educativos, recibieron orientación preventiva y fueron atendidos en el área odontológica, además de contar una charla realizada por un psicólogo.

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El doctor César Villalba, impulsor de la iniciativa, explicó que la jornada se realizó en un contexto especial de reflexión y espíritu solidario. Comentó que, mientras que las doctoras elaboraban chipas, los doctores asistieron a 53 niños.

El profesional también mencionó la importancia del abordaje en salud mental en el hogar, considerando que muchos de los menores acogidos en la institución atravesaron situaciones de vulneración de derechos.

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Villalba recordó que el proyecto surgió hace dos años con la intención de facilitar el acceso a servicios odontológicos en comunidades con recursos limitados y que, con el tiempo, incorporó la atención psicológica y médicos clínicos. Señaló que los costos elevados de los tratamientos dentales suelen ser una barrera para numerosas familias, por lo que estas acciones buscan cubrir esa necesidad.

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De acuerdo con cifras del programa, en 2025, brindaron asistencia a más de 2.000 personas, y para este año proyectan alcanzar entre 4.000 y 5.000 beneficiarios a través de jornadas similares en distintos puntos.

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El equipo está integrado por especialistas en áreas como ortodoncia, odontopediatría, cirugía dental y endodoncia, lo que permite ofrecer servicios completos. Entre los procedimientos realizados figuran extracciones, limpiezas, restauraciones y suministro de medicamentos. Además, en las últimas ediciones se sumaron psicólogos y médicos clínicos.