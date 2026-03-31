Gresca por un celular deja una mujer fallecida y otra herida

Según el relato de familiares, Leticia Auxiliadora Amarilla Martínez (30), quien cuenta con antecedentes por robo agravado en los años 2020 y 2022, llegó hasta una vivienda para reclamar un celular a Dina Rebeca Ruiz Acuña (21), quien trabaja como niñera en el sitio.

Leticia sostuvo en todo momento le habría gritado a Dina Rebeca que su pareja le entregó un celular, lo que derivó en una acalorada discusión. En medio del altercado, Leticia empuñó un cuchillo de mesa y le aplicó una puñalada en el brazo.

Al intervenir Ana Noelia Garcete Franco (31), dueña de casa para defender a su amiga, también fue herida en el cuello. Tras el hecho, la presunta autora se dio a la fuga.

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Las víctimas fueron trasladadas hasta el pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional, donde fueron atendidas por los médicos de guardia. Sin embargo, Garcete Franco no logró sobrevivir.

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Detuvieron a la supuesta autora a orillas del río Paraná

Tras el suceso, agentes policiales de Subcomisaría 13ª, con apoyo de diferentes dependencias, desplegó un operativo de rastrillaje por la zona durante varias horas, lo que permitió localizar a la sospechosa en un matorral, en la ribera del río Paraná.

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La detenida fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la agente fiscal Carolina Rosa Gadea.