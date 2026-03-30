Corte deja firme condena de 27 años para “Papo” Morales por homicidio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, resolvió rechazar el recurso extraordinario de casación interpuesto por los abogados Luis Samaniego Correa y Miguel Tadeo Fernández Ayala.

Con esta decisión, queda firme la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2023, que condenó a Gregorio Ramón Morales Macchi, alias “Papo”, a 27 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad por homicidio doloso.

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Deficiencias formales en el recurso

El ministro preopinante, Alberto Martínez Simón, argumentó que el recurso presentaba serias falencias formales. Señaló que la defensa intentó impugnar directamente una resolución de primera instancia ante la Corte, pese a que la normativa establece que la casación procede únicamente contra fallos de tribunales de apelación o decisiones que pongan fin al proceso.

Asimismo, indicó que los recurrentes alegaron supuestas violaciones constitucionales y errores en la valoración de pruebas sin fundamentar de manera concreta dichas afirmaciones. Según el fallo, la defensa se limitó a expresar su desacuerdo con la sentencia, lo que no constituye un motivo válido de impugnación.

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Recurso fuera de plazo

Por su parte, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por la inadmisibilidad al considerar que el recurso fue presentado fuera de los plazos legales.

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El magistrado resaltó que la impugnación contra la sentencia de primera instancia fue planteada más de dos años después de su emisión, lo que excede ampliamente el tiempo permitido por la ley. Este criterio fue acompañado por la ministra Carolina Llanes.

Caso queda firme

El crimen ocurrió en noviembre de 2020, cuando fue asesinado Robert Fabián Marín. Con la resolución de la Corte, se agotan las instancias ordinarias para la defensa de Morales Macchi.

En consecuencia, el condenado deberá cumplir la totalidad de la pena impuesta por la justicia paraguaya.