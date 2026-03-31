Meteorología anuncia otra jornada calurosa y posibles lluvias

Para hoy martes, el ambiente se presentará caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables y la probabilidad de chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 33 °C.

El miércoles continuará la tendencia de tiempo cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán inicialmente del noreste, luego variables, y se mantendrá la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas. La mínima estimada será de 21 °C y la máxima alcanzará nuevamente los 33 °C.

En tanto, para el jueves 2 de abril se espera un escenario similar: ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte que luego variarán, además de chaparrones con actividad eléctrica ocasional. Las temperaturas se ubicarán entre 22 °C y 32 °C.