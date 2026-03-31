Niño de 1 año muere por desnutrición en Ciudad del Este y detienen a su madre

Según datos, los médicos de guardia comunicaron el caso a la Subcomisaría 4ª de Ciudad del Este, considerando que durante la inspección inicial observaron signos de un cuadro severo de desnutrición, además de sangrado en nariz, oídos y boca.

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El médico forense, Martín Alfaro, diagnosticó “un claro cuadro de desnutrición” y recomendó la remisión del cuerpo a la capital del país para una autopsia.

La fiscal Carolina Rosa Gadea ordenó que la madre sea trasladada en carácter de detenida a la Comisaría 25ª, para investigar una presunta violación del deber de cuidado.

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Según el oficial, Oscar Cuevas, la madre manifestó que el chico presentaba una afección conocida en la jerga popular como kambyrujere y que le habría llevado a una médica naturalista.

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Seguía tratamiento

Una vecina que auxilió al menor, quien prefirió no identificarse, relató que el niño ya había sido internado hace aproximadamente dos meses durante una semana en el Hospital Regional de Ciudad del Este debido al cuadro de desnutrición.

“Se debe revisar su historial clínico, porque su madre siempre le llevaba a los controles, seguía el tratamiento y no le hacía faltar la leche especial. Acá hay que investigar por qué le dieron el alta y nunca se le diagnosticó la causa de la desnutrición”, lamentó.

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La mujer aseguró además que la joven no se encontraba en situación de pobreza, ya que recibía apoyo económico de sus hermanos residentes en España, y que los vecinos pueden dar fe de que no descuidaba a sus hijos. En ese sentido, señaló que esta situación se puede corroborar al ver el estado del otro hijo de la mujer, de dos años, quien se encuentra en buenas condiciones.