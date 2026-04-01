ABC en el Este
01 de abril de 2026 - 14:57

Retrasos en recolección provocan quejas y acumulación de basura en Ciudad del Este

Acumulación de basura en varios sectores de Ciudad del Este.
En varias residencias y plazas se pueden ver montículos de residuos.Tereza Fretes Alonso

En varios sectores de Ciudad del Este persisten quejas por la falta de recolección de basura. Las residencias, plazas y otros espacios tienen una gran acumulación de residuos. Desde la comuna explicaron que la migración de dos empresas a un consorcio obligó a una reestructuración de los días y horarios, generando retrasos.

Por ABC Color

En numerosos barrios de Ciudad del Este se puede ver acumulación de basura. En algunas zonas afirman que hace dos semanas no pasa el camión recolector, generando mal olor. En algunos casos, animales callejeros destruyen las bolsas, esparciendo los residuos en la calle.

La acumulación de basura también se puede ver en plazas e instituciones educativas, donde montículos de residuos forman parte del paisaje. Las zonas más críticas incluyen el barrio Santa Ana, Área 2, barrio Obrero, entre otros.

Municipalidad de Asunción se jacta de juntar más de 58.000 kilos de basura

Juan Martínez, jefe de la División de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ciudad del Este, explicó que, debido a la conformación del consorcio, tuvieron que reestructurar los días y horarios. Esto hace que los nuevos días asignados, además del nuevo rutero en ciertos barrios, prolonguen la espera para la recolección.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos trabajando para regularizar completamente. El consorcio tiene un plazo de hasta el 15 de abril para que el servicio esté al día al 100%”, expresó.

¿Quién es la responsable?

En algunos sectores los vecinos reportan que desde hace dos semanas no se recogen la basura.
En algunos sectores los vecinos reportan que desde hace dos semanas no se recoge la basura.

La recolección de basura está actualmente a cargo de un consorcio denominado Ecogestión, conformado por las empresas Horizonte e Ingesa, que anteriormente estaban a cargo del servicio.

Bello pondrá a los 9.000 funcionarios municipales a limpiar Asunción, dice

El consorcio cuenta con 17 flotas y está incorporando nuevas unidades. Intentamos hablar con los responsables, pero el número telefónico divulgado para consultas permanece fuera de servicio.