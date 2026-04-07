ABC en el Este
07 de abril de 2026 - 15:22

Invasión de abejas en Hospital Regional de CDE: piden extremar cuidados

El panal fue encontrado en el techo del sector de Pediatría del Hospital Regional.
Sector de Pediatría donde los bomberos detectaron un panal de abejas en el tejado. Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad intervino tras detectarse la presencia de un panal y una invasión de abejas en el sector de Pediatría del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se solicita a pacientes, familiares y personal de salud extremar precauciones.

Por ABC Color

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, si bien se constató una importante cantidad de abejas en el área de Pediatría del Hospital Regional, hasta el momento no se registraron ataques.

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Los bomberos solicitaron a la ciudadanía que, de no ser de mucha urgencia, evite acercarse al área comprometida, no intente ahuyentar a los insectos ni arroje objetos hacia el panal, que está en el tejado. Asimismo, recomendaron extremar cuidados, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas alérgicas a picaduras.

Los voluntarios anunciaron que el retiro del panal se realizará este martes a las 19:00, con el apoyo de autoescala y trajes especiales utilizados por apicultores.

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Antecedente reciente

Un hecho similar se registró el pasado 13 de febrero en la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este, donde una invasión de abejas obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

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En esa ocasión, la agresividad de los insectos generó que las personas abandonaran rápidamente el lugar, mientras los bomberos procedieron al bloqueo temporal del acceso y control de la situación.