Proyecto de puente prometido no avanza y estado de balsa es insostenible

El pedido del puente, que data desde el año 2003, se torna cada vez más urgente para los vecinos, considerando al avanzado deterioro de la embarcación, que lleva en funcionamiento desde 1999 y que ya alcanzó su vida útil.

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Teodocio Ramos, presidente de la comisión pro-puente, comentó que la situación se torna insostenible debido a la escasa seguridad que ofrece la embarcación y a los constantes accidentes registrados. “Cada día está peor, el óxido le corroe y creemos que ya llegó al final de su vida útil. Antes buscábamos soluciones parches, pero ahora es cada vez más difícil”, afirmó.

Relató además otro reciente incidente que casi termina en tragedia. “El sábado un vehículo retrocedió, se soltó la piola que sujeta la balsa y casi cayó al río”, mencionó Ramos.

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Aislamiento

Otro factor que agrava la problemática es el acceso al lugar, teniendo en cuenta que de el tramo de unos 11 kilómetros desde la ruta PY02, incluye 7 kilómetros de terraplén, lo que en días de lluvia vuelve el camino prácticamente intransitable

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Ramos recordó que el año pasado una crecida del río Monday dejó inoperativa durante un mes la balsa y varios estudiantes de una escuela de la colonia Pengo San Miguel se vieron obligados a dejar sus estudios.

Promesas

En octubre de 2024, la propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, visitó el lugar acompañada por el gobernador César “Landy” Torres, ocasión en la que anunció la construcción del puente.

En ese contexto, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N.º 4720, mediante el cual se autoriza la gestión de un préstamo de 75 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a varias obras de infraestructura, entre ellas este puente.

Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha remitido al Congreso el pedido de aprobación del crédito, situación que deja en incertidumbre a los vecinos, pues la balsa está en situación crítica.

Ante la falta de respuestas, los vecinos se reunieron con el gobernador César Torres, quien se comprometió a gestionar una audiencia con la ministra Centurión. Sin embargo, pasaron 15 días y no tuvieron retorno del jefe departamental, por lo que, de no registrarse avances, anuncian que un grupo viajará a Asunción para presionar una reunión con la titular del MOPC.

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Mientras tanto, la balsa continúa operando, aunque cada vez menos personas se animan a utilizarla debido al alto riesgo.