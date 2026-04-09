Tras persecución y disparos, capturan a dos hombres con más de media tonelada de marihuana

Los aprehendidos fueron identificados como Valerio Ramírez y Darío Ignacio Yegros Salinas, quienes se encontraban en un automóvil Toyota Allion, color plateado, chapa XAG 538.

Lea más: Incautan más de 1,4 toneladas de marihuana en Pedro Juan Caballero

De acuerdo con el comisario principal Rubén Ramírez, jefe de la dependencia interviniente, el procedimiento es el resultado de un trabajo previo que se inició durante la Semana Santa. “Ya manejábamos información desde la semana pasada y montamos vigilancia hasta que finalmente logramos ubicar el vehículo que venía desde Caazapá”, explicó.

El jefe policial relató que al intentar detener el rodado, el conductor intentó embestir a los agentes, lo que obligó a realizar disparos disuasivos. A partir de allí, se inició una persecución que concluyó con la captura de los sospechosos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el vehículo fueron encontrados 32 paquetes de marihuana prensada, con un total de 562 kilogramos. El procedimiento contó con el apoyo del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional para la verificación de la sustancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Valerio Ramírez, uno de los detenidos, manifestó que la carga tenía como destino la zona del barranco del río Paraná, desde donde sería enviada en lanchas al lado brasileño de la frontera.

Lea también: Cae paraguayo que transportaba casi 270 kilos de marihuana en doble fondo de camioneta

El caso fue comunicado al agente fiscal Manuel Rojas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, quien dispuso la incautación de la droga y detención de los ocupantes del rodado.