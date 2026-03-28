Incautan más de 1,4 toneladas de marihuana en Pedro Juan Caballero

El procedimiento fue realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) durante controles preventivos de vehículos, personas y cargas en un camino vecinal de la Colonia Estrella, distrito de Pedro Juan Caballero.

De acuerdo con el informe, los intervinientes detectaron una camioneta cuyos ocupantes, al notar la presencia de los agentes, emprendieron la fuga, dejando abandonado el rodado en plena huida.

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Más de 1.500 paquetes de marihuana

Tras la verificación del vehículo, los agentes hallaron un total de 1.505 paquetes de marihuana prensada, que en conjunto alcanzaron un peso de 1.443 kilogramos.

Según datos preliminares de la investigación, la carga ilícita tenía como destino final el mercado brasileño, uno de los principales puntos de tráfico en la región.

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Además de la droga, fue incautada la camioneta utilizada para el transporte, una Toyota Hilux que no contaba con matrícula visible, lo que refuerza la hipótesis de su utilización en actividades ilícitas.

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Intervención fiscal

El procedimiento se realizó con acompañamiento del agente fiscal Celso Morales, del Ministerio Público, quien dispuso la incautación de las evidencias y la apertura de la investigación correspondiente.

Refuerzan controles en zona fronteriza

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y reforzar la presencia en zonas consideradas clave para el tránsito de drogas.