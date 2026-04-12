ABC en el Este
12 de abril de 2026 - 08:11

Domingo lluvioso e inestable en el Este del país con alerta de tormentas eléctricas

CDE-2025-LLUVIA De Tereza fretes alonso <terezafretes@gmail.com> Destinatario interior <interior@abc.com.py>, foto <foto@abc.com.py> Fecha 01-10-2025
CDE-2025-LLUVIA De Tereza fretes alonso <terezafretes@gmail.com> Destinatario interior <interior@abc.com.py>, foto <foto@abc.com.py> Fecha 01-10-2025Teresa Fretes

La lluvia duraría toda la mañana, según las previsiones del tiempo, y no se descarta la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de tiempo severo.

Por ABC Color

Durante la tarde-noche de ayer se formaron núcleos de tormentas. Este sistema se desarrolló e intensificó durante la madrugada de hoy, dejando acumulados importantes de precipitación.

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En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén valores agradables de entre 22 a 24 °C. El ambiente se mantendría cálido, algo húmedo y, sobre todo, inestable durante los próximos días.

Para mañana se prevé un tiempo cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 20 °C y la máxima de 29 °C.

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