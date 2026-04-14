ABC en el Este
14 de abril de 2026 - 14:45

Cae el “Rey de los tortoleros” por hurto de joyas y US$ 5.000

Hombre de pie en sala institucional, vestido con camiseta blanca, abrigo negro y pantalones grises. Fondo con escudos de la Policía Nacional.
Orlando López Almirón (35), alias “Jurulo”, detenido por agentes de Investigaciones.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Departamento de Investigaciones de la Regional San Alberto allanaron una vivienda y detuvieron a Wilson Orlando López Almirón (35), alias Jurúlo, considerado como el “Rey de los tortoleros”. En esta ocasión, se lo vincula con el hurto de joyas y US$ 5.000 del interior de un vehículo estacionado frente a una iglesia en el distrito de San Alberto.

Por ABC Color

El procedimiento fue ejecutado en la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre la avenida Fortín Toledo, en el barrio Ñasaindy de Ciudad del Este, bajo la dirección del fiscal Fernando Galeano.

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Durante el operativo, los intervinientes procedieron a la captura del sospechoso, quien registra al menos 15 antecedentes por hechos similares. Se incautaron de G. 21 millones en efectivo, pesos argentinos, reales y dólares, además de prendas de vestir presumiblemente vinculadas al hecho investigado, equipos electrónicos y celulares.

Los agentes policiales se incautaron de varias evidencias durante la detención de Wilson Orlando López Almirón.
Los agentes intervinientes incautaron dinero y otras evidencias durante el allanamiento.

El hecho

El caso guarda relación con un hecho de “tortoleada” ocurrido el jueves pasado en el barrio San Francisco del distrito de San Alberto (Alto Paraná), donde el ahora detenido habría hurtado 5.000 dólares y joyas del interior de un vehículo de una mujer que se encontraba en una misa. Según explicó el comisario José Martínez, imágenes de circuito cerrado permitieron identificar al presunto autor y luego localizarlo.

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El detenido y las evidencias quedaron a disposición del fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal Zonal de Minga Porã.